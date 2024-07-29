التربية تعلن افتتاح نحو 500 موقع تربوي

2024-07-29 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، افتتاح ما يقارب 500 موقع تربوي.وذكرت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، طالب الملاك المتقدم برفع وتيرة العمل في مشروع الوزارة رقم واحد إلى الضعف بغية إكمال تشييد أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية المتلكئة ضمن المشروع وذلك خلال اجتماع موسع عقده الجبوري أثناء تفقده موقع المشروع الوزاري، اليوم".وأضافت، أنه "أبدى وزير التربية عددا من الملاحظات والتوصيات حول المشاريع المتلكئة وآليات تفعيلها على وفق الخطط المرسومة والمطابقة لمعايير الجودة"، منبهة، بأن "الوزارة أنجزت ما يقارب 500 موقع تربوي، ضمن الرقم واحد حتى الآن فيما يجري العمل بـ305 أخرى عدها الجبوري قليلة قياسا وحجم التطلعات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالملف التربوي".