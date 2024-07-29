2024-07-29 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في نادي الشرطة، اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، عن انضمام مهاجم منتخب الأردن (علي علوان) الى فريق الشرطة في دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024 -2025.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "(علوان) وقع على كشوفات نادي الشرطة لتمثيل الفريق في دوري نجوم العراق".

يشار الى ان اللاعب علي علوان يعتبر من أهم اللاعبين في الأردن حالياً واستطاع تسجيل هدف الفوز على منتخب السعودية في آخر مباراة في تصفيات كأس العالم.



