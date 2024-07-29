خطوة واحدة تفصل محترف عراقي من الانضمام الى أسود الرافدين

2024-07-29 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، عن انجاز الأوراقُ الرسميّة كافة للاعبِ خط وسط نادي أوريبرو السويدي (لوكاس شليمون).

ونقل بيان للاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، عن عُضو المكتبِ التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرة القدم، عُضو دائرة المنتخبات غانم عريبي، قوله ان "لجنةَ اللاعبين المُحترفين بذلت جهوداً استثنائيةً لإنجازِ الوثائق المطلوبة للاعبِ صاحب الـ (21) ربيعاً".

وبيّن عريبي، إن "الخطوةَ الأخيرة التي تفصلُ اللاعبَ عن تَمثيلِ المنتخبِ الوطنيّ تتعلقُ بنقلِ أوراقه من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ، كون اللاعب قد مثّلَ منتخباتَ الفئات السنيّة في السويد، حيث بدأ قسمُ العلاقات بالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين بالخطواتِ الفعليّة لنقلِ ملفِ اللاعب كي يكون متاحاً بشكلٍ رسميّ للدفاعِ عن ألوانِ أسود الرافدين".