اتحاد نقابات العمال: أكثر من مليون عامل عربي وأجنبي في العراق

2024-07-29 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك، بوجود أكثر من مليون عامل عربي وأجنبي في العراق، مشيراً الى وجود أكثر من 10 ملايين عامل عراقي غير مسجلين تحت مظلة الضمان. وقال ستار دنبوس براك، في تصريح أوردته شبكة رووداو، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الطبقة العاملة في العراق لديها مشاكل كثيرة في تطبيق القوانين والأنظمة التي تخص الطبقة العاملة. وأوضح أنه وقبل أكثر من 3 سنوات كان عدد العمال المضمونين في ادارة الصندوق 350 الفاً فقط، والان اصبح المنتمين الى مظلة الضمان الاجتماعي 750 الفاً، لافتاً الى أن العدد في تزايد، وأدعو جميع أصحاب العمل الى الانضمام، لضمان حقوقهم وحقوق عمالهم في المستقبل. ونوّه ستار دنبوس براك الى وجود أكثر من 10 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص، لكنهم غير مسجلين، مضيفاً أن الكثير من أصحاب العمل لم يسجلوا عمالهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، رأى أن القطاع الخاص غير مفعل، لذلك لم تكن هنالك بيانات مثبتة لدى الحكومة العراقية، مؤكداً أن اقليم كوردستان أكثر تنظيماً من الحكومة الاتحادية بهذا الصدد. نقدم الشكاوى الى الحكومة ووزارة الداخلية بخصوص دخول العمالة غير القانونية، حيث هنالك أكثر من مليون عامل أجنبي بين عربي واسيوي يعملون في المعامل الاهلية والمطاعم وغيرها، حسب قوله. وأشار ستار دنبوس براك الى أن كل العاملين في مطار بغداد الدولي هم أجانب، واصفاً ذلك بأنه طامة كبرى. أما بخصوص حصول حوادث للعمال، قال إن هنالك مهناً جديدة ظهرت في الساحة، مثل عمال التوصيل عبر الدراجات، لكن وبسبب السرعة تحصل حوادث سير وهم أكثر عرضة للحوادث من غيرهم. واستدرك أنه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق أنه في المشاريع العامة والنفطية لم نتلق أي خبر عن هذه الحوادث. يشار الى أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، فيه اكثر من 170 مادة، يطبق على العمال العراقيين والاجانب، ويحرص على حماية الطرفين صاحب العمل والعمال في كافة الاعمال المؤقتة والعرضية ومنع الإلزامية أو الاجبار في العمل، كما نظم أمور الاجانب من حيث الدخول والتأشير وامور السلامة والصحة والعلاج المجاني.