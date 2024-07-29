شنيشل: سنلعب بشكل مغاير في مباراتنا أمام المغرب

2024-07-29 20:18:02 - المصدر: واع

باريس – واعأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، ان المنتخب الأولمبي سيلعب بشكل مغاير في مباراته امام المغرب، لافتا الى ان "هذه المباراة هي للتاريخ".وقال شنيشل لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "أغلب التوقعات كانت تشير إلى أن المنتخب الأولمبي سيذهب للمشاركة فقط وليس للمنافسة، وهذا أمر طبيعي ونحن نلعب في مجموعة هي الأصعب بين المجموعات المتبارية، لكن عطاء ومثابرة لاعبينا غيّرت الموازين سيما في المواجهة الأولى التي فزنا بها على منتخب قوي وعنيد هو المنتخب الأوكراني الذي ما زلت أقول إنه رقم صعب، والدليل فوزه على المنتخب المغربي لتعود جميع المنتخبات إلى نقطة الصفر مجددا، ويكون الحسم في المواجهتين الأخيرتين".وذكر ان "مباراتنا أمام المغرب هي مباراة للتاريخ، ونحن نحترم إمكانيات وتاريخ الكرة المغربية التي تضم نجوما كبار لكن لدينا القدرة والإمكانية على الحد من خطورتهم، وسنلعب بشكل مغاير تمامًا لأنها مباراة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مع أمنياتنا بأن تكون النتيجة لصالحنا ومواصلة المشوار الأولمبي إلى أبعد نقطة، وأنت تواجه منتخبات كبيرة باستعدادات عالية جدا".وذكر ان "استدعاء لاعبي الخبرة للمحفل الأولمبي لزيادة الخبرة في الميدان، وبالتالي الحديث عن هذا اللاعب أو ذاك أمر مرهون بنا كجهاز فني"، موضحا ان "المدافع سعد ناطق فهو الآن في مرحلة جيدة بعد تماثله للشفاء وربما سيكون أحد أدواتنا في مواجهة المنتخب المغربي، لما يمتلكه من خبرة دفاعية نعول عليها كثيرة في لقاء الحسم يوم غد".واكد ان "الجميع يعلم أن المنتخبات الأولمبية هي المنتخبات الرسمية الأولى لدول العالم، فأغلب اللاعبين تحت سن 23 عاما ويلعبون في دوريات عالمية كبرى، وهناك أسماء حققت أكثر من ذلك كروياً وأعمارهم لم تتجاوز 20 عاما، لذلك هي بطولة منتخبات وليس كما يتصور البعض أنها منتخبات أقل مستوى من المنتخبات الأولى"، موضحا ان "أي نتيجة تتحقق في الأولمبياد هي إنجاز بحد ذاته يضاف إلى إنجاز الوصول إلى الأولمبياد".وثمن "الدور الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن في دعم وإسناد المنتخب الأولمبي منذ بداية مشواره في التصفيات الآسيوية إلى العبور لأولمبياد باريس"، مقدما الشكر والتقدير إلى "جميع اللاعبين لما قدموه من عطاء وجهود مضنية طوال رحلة الأولمبي".واكد أن "ما حققه اللاعبون لحد الآن هو الإنجاز بحد ذاته".