بحضور السوداني.. 3 ملفات تجمع الإطار على طاولة مباحثات ليلية

2024-07-29 20:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي الجامع للقوىالشيعية المشكلة لحكومة محمد شياع السوداني، اجتماعاً مهماً، مساء الاثنين، بحضورجميع قياداته، إضافة لرئيس الوزراء.

وقال قيادي في الإطار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاطارالتنسيقي سيعقد بعد ساعة من الآن ،اجتماعاً بحضور قيادته ورئيس الوزراء، لمناقشةعدد من المواضيع والقضايا المهمة على الساحة السياسية".

وأضاف القيادي، أن "اجتماع قادة الإطار، سيناقشملف منصب رئيس مجلس النواب والاتفاق علىتحديد موعد قياسي لعقد جلسة انتخاب الرئيس".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش أيضاً، ملف تشكيلالحكومات المحلية في محافظتي ديالى وكركوك، بالإضافة إلى مناقشة السوداني، بشأن ملفالتوغل التركي داخل الأراضي العراقية".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر لم تفلح القوىالسياسية السُنية بالاتفاق على مرشح بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظلانقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهدانيمرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية (السيادة وتحالفي العزموالحسم)، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة.

وقبل أيام، حذر تحالف "العزم" بزعامة مثنىالسامرائي القوى الشيعية من استمرار عرقلة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا لوكالة شفق نيوز، إن"الحديث عن حصول على توافق سني – سني هو عبارة عن عرقلة انتخاب رئيس مجلسالنواب، فطيلة عمر العملية السياسية في العراق لم تحصل أي حالة إجماع وتوافق علىاختيار أي رئاسة من الرئاسات الثلاث".