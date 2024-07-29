2024-07-29 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت منطقة الغمراوي بمدينة بني سويف المصرية واقعة استيقاظ سيدة سبعينية من غيبوبة سكر، عقب الإعلان عن وفاتها في أحد المساجد القريبة من المنزل، والتجهيز لصلاة الجنازة عليها ودفنها. بدأت القصة عندما شعرت السيدة عواطف، 78 عاماً، بتعب شديد صباح الجمعة، ما استدعى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى. وعند وصولها تبيّن إصابتها بغيبوبة سكر […]

ظهرت المقالة سيدة سبعينية تعود للحياة قبل دفنها في المقبرة أولاً على ايشان.