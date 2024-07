2024-07-29 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عن ترقية 23 حكما من محافظة ذي قار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، في قرار يعتبر الأكبر من نوعه بين المحافظات. وأشاد الدكتور فرقد الصريفي، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ذي قار، بجهود الاتحاد المركزي ودائرة الحكام المركزية ولجنة حكام...

