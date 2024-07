2024-07-29 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم تطبيق برنامج التشغيل والإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة في مستشفى النجف الأشرف التعليمي. ويُعد هذا التطبيق الأول من نوعه في العراق، حيث يتم بالشراكة مع شركة “سان دوناتو” الإيطالية المتخصصة في إدارة المؤسسات الصحية والمستشفيات. وتابع السوداني خلال زيارته للمستشفى سياق...

The post ذي قار ستخضع لنظام الادارة المشتركة للمستشفيات الحديثة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.