اعتقال امرأة بحوزتها كيلو غرام من الكرستال في ميسان

2024-07-29 21:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، اعتقال امرأة بحوزتها (كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة في ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على متهمة تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتها (كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن "عملية القبض تمت في محافظة ميسان وبإشراف مدير مخدرات ميسان"، مشيراً الى أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمة امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتها الى جهة الاختصاص".