2024-07-29 21:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النائب عن محافظة واسط يوسف الكلابي بدء مرحلة جديدة من محاربة الفساد في المحافظ، فيما قال متابعون إن ربما يقصد المحافظ محمد المياحي، في بيانه الذي توعد بتوسيع محاربة الفساد في المحافظة. وقال الكلابي في بيان تلقته منصة “إيشان”، “منذ اليوم الأول الذي رددت فيه قسم النيابة، وأنا اتشرف أن أكون خادم لواسط ومنها […]

ظهرت المقالة هل يقصد المياحي؟.. يوسف الكلابي: لن نسمح للفساد باستباحة واسط أولاً على ايشان.