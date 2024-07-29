العراق يدرس منح سمات دخول إلكترونية لجذب رجال الأعمال والمستثمرين

2024-07-29 21:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يومالاثنين، آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذبرجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل البلاد، ومنها تسهيلات منح سمات الدخول.

وأشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال استضافته فياجتماع المجلس، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى بدء الوزارة الاستخدامالالكتروني للخدمة وتسعى إلى تحويل جميع إجراءات منح سمات الدخول إلى الأراضيالعراقية إلكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنحتلك السمات مع وزارة الداخلية، لتبسيط الاجراءات والإسراع في منح السمات .

وقرر المجلس كذلك، تشكيل غرفة عمليات من جميع الأطرافالمعنية بهذا الموضوع، من اجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخلالعراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الاقامةوخارج العراق عن طريق البعثات الدبلوماسيةالعراقية .

وأشار رئيس المجلس، وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى ضرورة "مراعاةقانون العمل والضمان الاجتماعي وكذلك التدقيق الامني كون العراق اصبح دولةً جاذبةللعمالة الاجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الاعمال وتدهورالاوضاع الاقتصادية في بعض الدول".