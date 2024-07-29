رئيس الوزراء يحضر مجلس العزاء الحسيني الذي تقيمه حركة عصائب أهل الحق في بغداد

2024-07-29 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مجلس العزاء الحسيني الذي تقيمه حركة عصائب أهل الحق في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الحسيني الذي تقيمه حركة عصائب أهل الحق في بغداد".