الرافدين: مستمرون في عملية بيع الدولار للمسافرين
2024-07-29 22:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
اعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين، استمرار عملية بيع الدولا للمسافرين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في - بيان مقتضب - تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "مصرف الرافدين مستمر في عملية بيع الدولار للمسافرين من خلال إيداع الدينار في الفروع المخصصة التي تم تحديدها سابقا واستلام الدولار في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي حصرا".
اعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين، استمرار عملية بيع الدولا للمسافرين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في - بيان مقتضب - تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "مصرف الرافدين مستمر في عملية بيع الدولار للمسافرين من خلال إيداع الدينار في الفروع المخصصة التي تم تحديدها سابقا واستلام الدولار في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي حصرا".