الرافدين: مستمرون في عملية بيع الدولار للمسافرين

2024-07-29 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين، استمرار عملية بيع الدولا للمسافرين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في - بيان مقتضب - تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "مصرف الرافدين مستمر في عملية بيع الدولار للمسافرين من خلال إيداع الدينار في الفروع المخصصة التي تم تحديدها سابقا واستلام الدولار في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي حصرا".