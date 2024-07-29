التربية تعلن موعد التقديم الى معاهد الفنون الجميلة

2024-07-29 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، الأول من أيلول موعدا للتقديم الى معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية.

وقالت الوزارة ي بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، أكدت أن موعد وضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2024_2025، بدءا من يوم الاحد الموافق 2024/9/1 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/10، اما المقابلة والاختبار فستكون يوم الاربعاء 2024/9/11 ولغاية 2024/9/23".

وأضافت: "كما سمحت التعليمات للطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني/ للدراسة الصباحية بالتقديم على ان لا تتجاوز مواليد الذكور مواليد 2006 ومواليد الاناث 2004، اما الموهوبين فحددت مواليد الذكور بمواليد 2004 ومواليد الاناث 2002، شرط اخضاعهم لاختبارات القبول على ان لا تقل درجة الطالب المتقدم عن طريق قناة الموهوبين عن 80% يجمع مع المعدل الوزاري".

وأشارت إلى أن "ضوابط قبول المتقدمين للدراسة المسائية، نصت بالسماح الى جميع الطلبة خريجي الدراسة المتوسطة الاكاديمية والمهنية او ما يعادلها بالتقديم بغض النظر عن المعدل والدور وسنة التخرج والعمر إضافة الى السماح لموظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية من خريجي الدراسة المتوسطة بالتقديم لغرض اكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية (الفنون التشكيلية/ التصميم/ الخط العربي والزخرفة/ الفنون السمعية والمرئية/ الفنون المسرحية/ الفنون الموسيقية والانشاد) وحسب الطاقة الاستيعابية المحددة".

أدناه أوراق التقديم المرفقة مع بيان الوزارة: