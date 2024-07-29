الصيف بدأ يجمع حقائبه.. ملخص طقس العراق خلال الايام المقبلة

2024-07-29 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، عن حالة الطقس ليوم غد والايام المقبلة، مشيرا الى ان الصيف بدأ يجمع حقائبه، وسيكون الصيف اعتياديا بدرجات حرارة اقل من المعدل.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "تأثير المرتفع الجوي شبه مداري يزداد ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا وحارا على الاغلب"، مشيرا الى ان "الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في مدن الوسط والفرات الاوسط وغرب البلاد واقل نشاطا في الجنوب والشمال والاجزاء الشرقية".

وتوقع "ارتفاع درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم خاصة في الجنوب والفرات الاوسط ومن المتوقع ان تسجل :

دهوك 40 مْ

الموصل 44

أربيل 43

السليمانية 40

كركوك 44

ديالى 47

صلاح الدين 46

العاصمة 46

الانبار 45

بابل 47

كربلاء 46

النجف 47

الديوانية 48

واسط 48

السماوة 48

ذي قار 48

ميسان 48

البصرة 48 مْ

وأكد السلامي أنه "مع بداية شهر اغسطس اب يتوقع ان تشهد البلاد اجواء صيفية اعتيادية مع تراجع معدلات الحرارة وهبوب رياح شمالية غربية نشطة خاصة يومي الجمعة والسبت ".

واشار الى ان "الصيف بدأ يجمع حقائبه ولم يتبق الا 32 يوما وستشهد البلاد تغييرا ملموسا مع أيلول هذا العام وبحسب التوقعات ستكون الحرارة اقل من المعدلات".