ممثل الفيفا والآسيوي يبدي أعجابه بملعب المدينة الدولي

2024-07-29 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدى ممثل الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" والاتحاد الاسيوي جينسك موثياه ، أعجابه بملعب المدينة الدولي في بغداد.وذكر بيان للهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زار ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد وذلك لتفقد الملعب وجاهزيته لكونه يستضيف مباريات فريقنا الكروي في (أبطال آسيا 2) في النسخة الجديدة للبطولة القارية".وأضاف، أنه "أطلع مراقب الاتحاد الدولي والاسيوي (جينسك موثياه) على ملعب المدينة، وأبدى إعجابهِ بجاهزية الملعب من كافة النواحي والمرفقات التي يضمها الملعب وكان برفقة مراقب الفيفا والآسيوي كل من مدير التراخيص في نادي القوة الجوية ستار جبار ومدير تراخيص الاتحاد عمار عبد الرحمن بالإضافة إلى المنسق الأمني في نادي القوة الجوية أنور علي".وقال ستار جبار مدير التراخيص في النادي، بحسب البيان، أن "زيارة جسنيك كانت إيجابية بعد ختام زيارته لملعب المدينة"، مؤكداً أن "المراقب الدولي أكد جاهزية الملعب لإقامة مباريات فريق القوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2."وأضاف جبار أن "مراقب الفيفا أكد أيضاً أن هذا الملعب جاهز حتى لاحتضان مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، لكونه ملعب حديث وبمواصفات دولية معتمدة".