المنتخب الوطني يستعد لموقعة عمان بمعسكر تدريبي

2024-07-29 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسوميأعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الاثنين، عن موعد ومكان المعسكر التحضيري لأسود الرافدين استعدادا للمرحلة الثانية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معسكر المنتخب الوطني سيقام في الخامس والعشرين من الشهر المقبل في مدينة البصرة او في العاصمة القطرية الدوحة" ، مشيرا إلى أن "مدرب المنتخب الوطني الاسباني خيسوس كاساس متواجد حاليا في اسبانيا".واضاف ان " كاساس سيصل الى بغداد في الرابع والعشرين من شهر آب المقبل وسيعقد اجتماعا مع اتحاد الكرة حول التحضيرات الأخيرة لمباراتنا الأولى من المرحلة الثانية في التصفيات النهائية المؤدية الى نهائيات كأس العالم والتي نستضيف فيها منتخب عمان بملعب جذع النخلة في الخامس من أيلول المقبل".واشار إلى ان " المنتخب الوطني سيغادر مباشرة بعد المباراة الى الكويت لمواجهة منتخبها في العاشر من الشهر نفسه".ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة الى بطولة كأس العالم، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية بمواجهة كل من منتخبات الأردن، عمان، فلسطين، الكويت وكوريا الجنوبية.