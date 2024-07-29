2024-07-29 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر قادة الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، المضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية، معتقدين بأنه مشروع ينظم الأمور المتعلقة بكل مذهب أو دين. وذكر الإطار في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، داعين إلى “المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية”. وأوضح، أن “مشروع القانون ينظم […]

ظهرت المقالة من مكتب المالكي.. قادة الإطار يقررون المضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية أولاً على ايشان.