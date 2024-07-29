2024-07-29 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

ناشدت دول عربية وأوروبية عدة، اليوم الاثنين، رعاياها مغادرة لبنان، على خلفية الوضع الأمني المتفاقم في البلاد جراء التوترات المتزايدة بين حزب الله اللبناني والكيان الإسرائيلي، على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحفي: “أحث جميع الألمان الذين ما زالوا في لبنان، على الاستفادة من الفرص التي لا تزال […]

ظهرت المقالة ضربة محدودة أم هي الحرب الشاملة؟.. دول عدة تطلب من رعاياها مغادرة لبنان أولاً على ايشان.