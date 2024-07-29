2024-07-29 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يونس محمود، أن العراق يعتمد على قوة لاعبيه في المنتخب الأولمبي، بمواجهة نظيره المغربي يوم غد الاثنين. وقال محمود في لقاء متلفز تابعته “إيشان”: “نريد من الجماهير مؤازرة المنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي”. وأضاف، أن “التكهن في المباراة المقبلة صعب، والمنتخب المغربي قوي، لكن نعتمد على […]

ظهرت المقالة يونس محمود “يراهن” على قوة لاعبي الأولمبي في مواجهة المغرب أولاً على ايشان.