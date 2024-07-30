دولة القانون ينفي انسحاب أو فصل النائب الكناني

2024-07-30 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى ائتلاف دولة القانون انسحاب أو فصل النائب احمد سليم الكناني من الائتلاف.وذكر الائتلاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة حول ما تردد من معلومات نشرت في بعض وسائل الإعلام المحلية حول انسحاب أو فصل النائب احمد سليم الكناني عن ائتلاف دولة القانون ".