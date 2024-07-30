الاطار التنسيقي يدعو مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية

2024-07-30 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن الاطار التنسيقي، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.وذكر بيان للاطار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، موضحا ان "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".واعتبر الاطار التنسيقي، "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية".