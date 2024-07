2024-07-30 00:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تمكنت قيادة شرطة محافظة ذي قار من إلقاء القبض على مهندس يعمل في شركة أهلية، وذلك بعد ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها زوجته. وبحسب بيان للشرطة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فقد تم تشكيل فريق عمل متخصص بإشراف مدير مكافحة الإجرام، وبناءً على توجيهات مباشرة من قائد شرطة...

