مبارزة مصرية تخوض منافسات أولمبياد باريس وهي حامل في الشهر السابع

2024-07-30 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت المبارزة ندى حافظ، لاعبة منتخب مصر لسلاح السابر، مفاجأة بشأن مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، والتي ودعت منافستها من دور الـ 16.

وبعد خروجها من منافسات أولمبياد باريس 2024، كشفت ندى حافظ بأنها قد شاركت في الأولمبياد أثناء حملها بالشهر السابع.

وقد وصلت ندى حافظ إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر ولكنها خسرت أمام الكورية جيون هايونج، وتأهلت ندى لهذا الدور بعد فوزها في دور الـ 32 على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالميا.

وكتبت ندى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “ما بدا لكم كلاعبين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا”.

وواصلت ندى حفاظ: “لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق ولكنه يستحق ذلك”.

وتابعت “أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يغمرني لأنني أمنت مكاني بدور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد”.

وأختتمت بطلة مصر: “كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدا مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة ولكن هذه المرة كنت أحمل بطل أولمبي صغير”.