توضيح من التربية بشأن استقطاع مبالغ مالية من موظفيها

2024-07-30 00:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، مساء اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، توضيحاً بشأن استقطاع مبالغ من موظفيها لبناء مدارس ورياض أطفال.

وقالت التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد انتشار كتاب استقطاع المبالغ المالية الخاص بالمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد ان الاستقطاعات المشار اليها في الكتاب لا تشمل جميع المديريات العامة للتربية بل بعض المديريات التي لم تستقطع رسوم طابع الحملة الوطنية ومقداره ألفي دينار خلال عام كامل وذلك بسبب تلكؤ عدد من المديريات".

ونوهت الى، ان "الاستقطاع ورد في قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19) لسنة 2019 المادة (1) اولاً وقانون رسم طابع رقم (71) لسنة 2012 المادة (12) وهذا الرسم يفرض على جميع الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وكانت وزارة التربية، قررت وفي كتاب رسمي استقطاع مبالغ مالية من موظفيها للحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال وتصل الى 4 آلاف دينار و6 آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب فئات مقسمة حسب ما ورد في الكتاب أدناه:







