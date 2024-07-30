الداخلية تعلن ربط جميع فنادق بغداد بمنظومة مراقبة إلكترونية

2024-07-30 02:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، ربط جميع فنادق بغداد بمنظومة مراقبة إلكترونية مركزية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه" لأول مرة وزارة الداخلية تربط جميع فنادق بغداد بمنظومة مراقبة إلكترونية مركزية تحتوي على بيانات وتفاصيل النزلاء في الفنادق وستدخل العمل قريبا وسنعمم ذلك في باقي المحافظات".وفي سياق اخر، ذكر ميري: " قبضنا على اعداد من ما يسمى (بحركة القربان السلوكية) ولن نسمح بانتشار هكذا حركات منحرفة ونطالب جميع المؤسسات بحملات توعية تحذر من خطرها على المجتمع" .