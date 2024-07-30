الذهب يفقد بريقه مع قرب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

2024-07-30 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واجه الذهب صعوبة في الحفاظ على الزخم، اليوم الثلاثاء، مع تطلع المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن موعد خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة من اجتماع السياسة هذا الأسبوع وإصدارات البيانات. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2380.31 دولاراً للأوقية الأونصة بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسجل 2377.30 دولاراً. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم، لكنه يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبرأيلول من خلال الاعتراف بأن التضخم اقترب من هدفه البالغ 2. وسيراقب المستثمرون أيضًا سلسلة من بيانات التوظيف المقرر إصدارها هذا الأسبوع، مع التركيز الرئيسي على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة. واستقر البلاتين عند 948.55 دولارا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 897.50 دولار للأوقية.