النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني

2024-07-30 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط، صباح الثلاثاء، مواصلة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بينما تجاهلت السوق خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة لتسجل 79.46 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش. كما وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.45 دولاراً للبرميل. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في يوليوتموز ،وفي يوم الاثنين أيضا، خفضت سيتي بنك توقعات نمو الصين إلى 4.8 من 5 بعد أن جاء نمو البلاد في الربع الثاني دون تقديرات المحللين، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ أكثر في يوليوتموز. وتترقب السوق، اجتماعا قادما للهيئة العليا لصنع القرار في الصين المكتب السياسي، من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الدعم للسياسة الاقتصادية.