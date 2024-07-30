اليوم .. منتخبنا الأولمبي في مواجهة مصيرية أمام نظيره المغربي

2024-07-30 09:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء مباراته الحاسمة أمام نظيره المغربي والتي يحتضنها ملعب أليانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن " منتخبنا الأولمبي يسعى اليوم إلى تحقيق الفوز فقط في هذه المقابلة والتأهل إلى الدور المقبل بعد أن تساوت الفرق الأربعة بذات العدد من النقاط الثلاث، واحتلاله المركز الأخير في الترتيب بسبب فارق الأهداف".وأضاف أن " إدارة وفد منتخبنا أجرت يوم أمس جولة تفقدية في ملعب أليانز ريفييرا وسط استياء كبير لسوء أرضية الملعب وعشبها الطبيعي، في المقابل أتم الطاقم التدريبي المشرف على منتخبنا استعداداته لهذه المقابلة المصيرية التي من المفترض أن تشهد غياب مدافعنا زيد تحسين لعدم جاهزيته جراء الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين".وأوضح أنه " تأكدت مشاركة سعد ناطق، إثر تلقيه الضوء الأخضر من طبيب البعثة بخصوص جاهزيته لخوض لقاء اليوم، وسبق ذلك إقامة محاضرة تحليلية مفصلة تناول فيها الطاقم المساعد العديد من الحالات الخططية التي تتعلق بالشقين الهجومي والدفاعي والتركيز على أهمية معالجة الهفوات التي حدثت في المواجهتين الماضيتين، إلى جانب تسليط الضوء على قدرات المنتخب المغربي الذي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين الذين يمتازون بالمهارة مع القوة البدنية والسرعة في التحولات والتصرف الذكي في الثلث الأخير بالإضافة إلى عرض وشرح الأهداف التي دخلت مرماه وأهمية الإفادة القصوى من تلك الأخطاء التنظيمية والفرديــة".هذا وسيدير اللقاء طاقم تحكيم برازيلي بقيادة الحكم (امون أباتي أبيل)، وسيرتدي منتخبنا الاولمبي في هذه المواجهة الزي الأبيض الكامل.