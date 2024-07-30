ليفاندوفسكي: برشلونة سينهي الصيف بفريق جيد

2024-07-30 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بشرى سارة للجماهير الكتالونية.وقال ليفاندوفسكي خلال معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية: "لم يكن الموسم الماضي مثالياً بالنسبة لنا".وأضاف: "لم يكن مثالياً بالنسبة لي أيضا، لكن نحن برشلونة وعلينا تحسين الأمور، ليس أنا فقط بل الفريق بأكمله".وتابع: "لدينا مدرب جديد وأنا متأكد أننا معا يمكننا العمل بجد. كلما جاء مدرب جديد، يجب عليك التعود على أفكار جديدة وتحديد الاتجاه الذي نسير فيه".واستكمل: "فليك رجل يريد منا دائما النظر إلى الأمام ولعب كرة القدم الهجومية. أنا متأكد أنني سأتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم. لكننا نحتاج أيضا للعمل على التحولات بين الهجوم والدفاع لتجنب استقبال الكثير من الأهداف".ورفض ليفاندوفسكي الحديث عن الصفقات المحتملة للبارسا، هذا الصيف، وعلق قائلاً: "أنا متأكد أنه بحلول نهاية الصيف سيكون لدينا فريق جيد جداً".المصدر : كورة