تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف من الطلب الصيني

2024-07-30 09:12:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.15% إلى 79.78 دولاراً، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 14 سنتا أو 0.18% إلى 75.67 دولاراً للبرميل.

ويوم أمس، خفضت توقعات نمو الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام.

المصدر: العربية