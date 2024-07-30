2024-07-30 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

شرعت مديرية بيئة النجف، بإجراء مسح ميداني لمعرفة أسباب ارتفاع الإصابات السرطانية في المحافظة. وقال مدير البيئة جمال عبد زيد شلاگة في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” أن “المعلومات الواردة من دائرة الصحة والتراكمية لدى المديرية، كشفت عن أن النجف تتصدر المحافظات بنسبة المصابين بالأمراض السرطانية”. وتابع أن “هناك شكاوى وردت من القرية العصرية […]

ظهرت المقالة النجف تتصدر بنسبة الإصابات السرطانية والبيئة تجري مسحا ميدانيا عن الأسباب أولاً على ايشان.