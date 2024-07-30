2024-07-30 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعد للغبار واستقرار في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق”. وأضاف: “أما في يوم الخميس فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق”. وأشار إلى […]

ظهرت المقالة طقس العراق: غبار في بعض المناطق وحرارة مستقرة حتى السبت المقبل أولاً على ايشان.