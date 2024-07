طقس الناصرية اليوم سيكون مستقر والعظمى ستكون 58 درجة مئوية

2024-07-30 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن حالة الطقس في مدينة الناصرية ليوم الأربعاء ستكون مقاربة للأيام السابقة من هذا الأسبوع، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 48 درجة مئوية، بينما ستكون الصغرى 33 درجة مئوية. وتشير التوقعات...

