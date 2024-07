في اليوم العالمي للالتهاب الكبدي.. هذه طرق الوقاية والعلاج

2024-07-30 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تحت شعار “حان وقت العمل”، تحتفي الجهات الصحية باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، الذي يعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد، حيث تحرص على توعية الجمهور وتسليط الضوء على تشخيص المرض وأعراضه. وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يتوفى شخص حول العالم بسبب اعتلال ناجم عن التهاب الكبد...

