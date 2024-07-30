2024-07-30 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذر المصر‎ف العراقي للتجارة من أرقام هواتف وصفحات مزورة تمارس النصب والاحتيال، فيما شدد على ضرورة عدم ارسال المواطنين بياناتهم الخاصة أو التعامل معهم. وقال الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز: رصدنا أرقام هواتف تستخدم تطبيق الواتساب وصفحات مزورة تحمل شعار المصرف، مبيناً أن هذه الصفحات تقوم بالإعلان عن بيع الدولار بالسعر الرسمي لمن لديه سفر أو تحويل مالي من أجل النصب والاحتيال، وكذلك تقوم بتضليل المواطنين الذين ليس لديهم اطلاع في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف والموثقة. ‏‎وأشار الشويلي الى أن أرقام هواتف المصرف موجودة في صفحاتنا الموثقة، لافتاً الى أن المصرف قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم اسم وشعار المصرف ويقوم بتضليل المواطنين وحسب القانون العراقي. ‏‎وحذر الشويلي المواطنين من عدم ارسال بياناتهم الخاصة أو التعامل معهم أو إيداع مبالغ مالية عبر الماستر إلى الجهات غير الموثوقة، لافتاً الى أن المصرف لا يتحمل أي تبعات على ذلك.