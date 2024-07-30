الاعمار والاسكان: إنجاز خمسة مشاريع ماء جديدة

2024-07-30 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استكملت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، خمسة مشاريع ماء جديدة من أصل 16 مدرجة ضمن البرنامج الحكومي. وأفاد مدير المديرية العامة للماء عمار المالكي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، بأن الوزارة أوقفت 60 بالمئة من نسبة هدر الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن نسبة المخدومين سترتفع إلى 80 بالمئة حال إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي البالغ عددها 16 مشروعا. وأوضح أن هناك تسعة مشاريع جديدة للماء سيتم إدراجها قريبا ضمن خطة الوزارة، بينما تستمر المديرية بتنفيذ 35 مشروعا بقطاع المياه في عموم المحافظات، مؤكدا في الوقت نفسه إنجاز ثمانية مشاريع أخرى خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، فضلا عن الإشراف على ثلاثة مشاريع على وشك الإنجاز. وأضاف المالكي أن المديرية أطلقت مشروعا لتنصيب العدادات الإلكترونية وأتمتة الجباية لترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر، إضافة إلى حساب القيمة الحقيقية للماء المستهلك من قبل المواطنين وترك آلية الاحتساب المعتمدة سابقا.