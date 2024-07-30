رئيس هيئة الحشد يتفقد قاعدة عين الأسد

2024-07-30 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، صباح الثلاثاء، قاعدة عين الأسد العسكرية غربي محافظة الأنبار.

وبحسب بيان للحشد، ورد لوكالة شفق نيوز، كان في استقبال الفياض، في القاعدة، عدداً من القيادات الأمنية في المحافظة التي يزورها، حيث تفقد قواطع العمليات واطلع على سير الواجبات الأمنية فيها.

وتضم قاعدة عين الأسد، مستشارين من التحالف الدولي وجنوداً أمريكيين، وغالباً ما تتعرض لقصف صاروخي ومُسير، تتبناه فصائل مسلحة عراقية.