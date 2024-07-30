الاستثمار: لجان حكومية تتابع العمل بالمدن السكنية المحالة للمستثمرين

2024-07-30 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- حسن الفوازكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، آلية تقديم المستثمرين على المدن السكنية الجديدة، فيما أكدت وجود لجان حكومية تتابع العمل بالمدن السكنية المحالة الى الاستثمار.وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 6 مدن في طور استكمال الموافقات القطاعية، وسوف يتم الإعلان عنها في باقة للمواطن العراقي، وستكون في محافظات مختلفة".وأضاف مكية، أن "آلية تقديم المستثمرين عليها ستكون ذاتها التي طبقت في المدن السابقة كالجواهري والغزلاني وضفاف كربلاء المقدسة، بعد الإعلان عنها رسمياً، وسيفوز فيها المستثمر المتمكن والرصين".وعن موعد إنجاز المدن التي وضع الحجر الأساس لها سابقاً، أوضح مكية أن "المدن السكنية ليست بواقع ألف دونم، وإنما عشرات الآلاف من الدونمات مثل الجواهري (7100 دونم) وعلي الوردي أضعاف ذلك، والغزلاني نحو (4000 دونم) فبكل تأكيد هذه المشاريع تحتاج إلى وقت، وهناك لجان متابعة تتابع وتقدم تقارير فنية ترفع إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد".