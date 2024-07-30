بمباراة لا تقبل القسمة على اثنين.. مواجهة مصيرية لمنتخبي العراق والمغرب

2024-07-30 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يلاقي منتخبنا الأولمبيّ في مواجهةٍ مرتقبةٍ منتخبِ المغرب في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، بدورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس 2024.

وتبدأ المباراة في الساعة السادسة مساء حسب توقيت بغداد على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

وتعد المباراة حاسمة للمنتخبين في ظل تعقد المجموعة التي يتساوى رصيد كل منتخباتها الأربعة (3 نقاط) من انتصار واحد لكل منهم في مباراتين.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف تليها المغرب ثم أوكرانيا والعراق.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.