كشف غموض جريمة قتل بشعة والقبض على منفذيها في بابل

2024-07-30 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على منفذيها في احد مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل من قسم مكافحة إجرام شمال بابل، شعبة المشروع تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة وقعت في المنطقة، والقبض على سبعة متهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع خلاف على بيع أرض زراعية ".

واضافت ان "الفريق من خلال جمع الأدلة والمعلومات اللازمة من خلال متابعة كاميرات المراقبة ونشر المنتسبين في محيط مكان الحادث تمكن وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية من القبض على الجناة".

واكدت القيادة انه "تم تدوين أقوال المتهمين، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات".