مصادر: واشنطن وجهت رسالتين الى طهران عبر وسطاء عراقيين.. لبنان تقلق الجميع- عاجل

2024-07-30 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، بأن واشنطن وجهت رسالتين إلى طهران عبر وسطاء خلال 48 ساعة، وسط مخاوف من خطورة الحرب المحتملة بين حزب الله واسرائيل.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "امريكا تدرك خطورة الاصطدام الشامل والمفتوح بين حزب الله واسرائيل في ظل ترسانة اسلحة كبيرة يمتلكها الحزب مع وجود اذرع مسلحة ضمن محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن ومن خلفها ايران بشكل عام".

واضافت ان "امريكا وجهت عبر وسطاء عراقيين رسالتين خلال الساعات 48 الماضية مضمونها انها لاتريد حربا شاملة ومفتوحة في لبنان وانها تسعى الى التهدئة ونزع فتيل الازمة مع الاشارة الى ضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي الى حريق كبير في المنطقة مع الاشارة الى ان واشنطن ملزمة بأمن تل ابيب، وهي عبارة عن دعم على انها ستدخل النزاع اذا ما حصلت حرب مفتوحة وشاملة".

واشارت المصادر الى ان "الدبلوماسية الامريكية في حالة استنفار وبشكل غير معلن وهي تحاول فتح ابواب الاتصال مع شخصيات لديها علاقات وثيقة مع طهران من اجل بيان خطورة الموقف"، لافتة الى ان "امريكا تدرك بان الحرب مع حزب الله لن يكون نزهة وان ترسانته من الصواريخ وخاصة الدقيقة ستكون مصدر قلق وربما تدفع الصراع الى مستوى لايمكن السيطرة عليه مع اسرائيل".

وتسبب صاروخ سقط على ملعب كرة قدم بمقتل 12 طفلا اسرائيليا في الجولان، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعدت تل ابيب برد قاسٍ على حزب الله، مع تصاعد المخاوف من احتمالية اندلاع حرب شاملة.