الاستخبارات تطيح بـ7 تجار مخدرات في بغداد والنجف

2024-07-30 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، الإطاحة بـ7 من تجار المخدرات في بغداد والنجف.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من الإطاحة بخمسة تجار ومروجين للمواد المخدرة وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات، ضبط بحوزتهم كميات من الحبوب المخدرة وأدوات تعاط وأسلحة خفيفة، جرى تسليمهم أصولياً إلى الجهات المعنية".

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف، القت القبض على اثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات".