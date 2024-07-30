ست مدن عراقية تسجل أعلى معدل درجات الحرارة في العالم

2024-07-30 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت ست مدينة ومنطقة عراقية، اليوم الثلاثاء، في التصنيف العالمي بأعلى معدل درجات الحرارة مسجلة حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب نشرة لمحطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا للجدول فقد تصدر قضاء "بدرة" في محافظة واسط أعلى معدل درجة حرارة في العالم بواقع 48 درجة، تليها مدينة العمارة الثانية عراقيا، والثالثة عالميا، وجاءت مدينة علي الغربي ثالث المدن العراقية، والثامنة عالميا، في حين حلت الفاو رابعا، والتاسعة عالميا، وجاء قضاء خانقين خامس المدن العراقية والـ12 عالميا، والنجف سادسا عراقيا والـ15 والأخيرة عالميا.