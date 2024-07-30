إصابة طفل بجروح اثر انفجار اسطوانة غاز قرب المنطقة الخضراء في بغداد

2024-07-30 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بانفجار اسطوانة غاز داخل منزل قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اسطوانة غاز انفجرت فجر اليوم داخل أحد المنازل ضمن منطقة القادسية ما أسفر عن اصابة طفل بجروح طفيفة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.