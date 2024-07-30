الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

2024-07-30 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 149300 مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً في محلات الصيرفة، وبلغ سعر البيع 149000 دينار، وسعر الشراء 148900 دينار لكل 100 دولار.