في محافظتين.. مقتل شخص في "مشاجرة اطفال" والقبض على 7 أشخاص ارتكبوا "جريمة بشعة"

2024-07-30 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم الثلاثاء بمقتل شخص في مشاجرة، في حين أعلنت شرطة بابل كشف غموض جريمة قتل في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين أطفال توسعت لتدخل الكبار ما تسبب بمقتل شخص في منطقة المعقل حي الأبله وسط البصرة.

واضاف المصدر؛ ان قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وفتحت تحقيقا في الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي بابل؛ تمكنت شرطة المحافظة من كشف غموض جريمة قتل وألقت القبض على مرتكبيها.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فريقا شكلته عَمِلَ على جمع الأدلة والمعلومات اللازمة من خلال متابعة كاميرات المراقبة ونشر المنتسبين في محيط مكان الحادث، مما أدى إلى كشف ملابسات جريمة قتل بشعة وقعت في المنطقة، والقبض على سبعة متهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع خلاف على بيع أرض زراعية.

وأشار البيان إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.