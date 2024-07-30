2024-07-30 11:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فيلح العبيديأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة واسعة لتنظيف طريق بغداد- تكريت استعدادا للزيارة الأربعينية ، فيما اشارت إلى أن الحملة مستمرة إلى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال مدير بلديات محافظة صلاح الدين محمد حسن حديد ، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء واشراف مباشر من قبل محافظ صلاح الدين اطلقت بلديات صلاح الدين حملة واسعة من آليات وموارد بشرية لتنظيف طريق بغداد- تكريت من الأنقاض والنفايات والادغال وإزالة المشوهات لجميع الطرق ومداخل المدن التي يسلكها الزوار بمناسبة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)"، مؤكداً أن "الحملة مستمرة إلى ما بعد الزيارة".وأضاف حديد، أن "بلديات محافظة صلاح الدين اطلقت في الوقت نفسه حملة توعية بيئية في جميع مدن المحافظة المرتبطة ببلديات صلاح الدين وتشمل الحملات لقاءات تثقيفية وتوزيع بوسترات وملصقات توعية".