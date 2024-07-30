منتخب المواي تاي يشارك في البطولة العربية

2024-07-30 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيشارك منتخبنا الوطني للمواي تاي في منافسات البطولة العربية الأولى للمحترفين، التي من المقرر أن تنطلق أحداثها منتصف الشهر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد المواي تاي أحمد زكي في تصريح لـصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"بطولة المحترفين تعد من بين أبرز المسابقات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتتميز بحجم المشاركة وقوة نزالاتها، لاسيما أنها ستشهد تواجد نخبة من أبطال العرب وهم يمثلون (14) دولة من قارتي آسيا وأفريقيا".وأشار إلى أن "الملاك التدريبي يسعى لتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة فنياً وبدنياً من خلال التحضيرات المكثفة والتدريبات الصباحية والمسائية، على أمل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة بغية إحراز المراكز المتقدمة، بما يسهم في تعزيز سمعة اللعبة خارجياً، لا سيما أن قائمة المنتخب تضم عناصر جيدة من الشباب وأصحاب الخبرة، والتي يعول عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية".وأوضح أن "المسابقة تعد ذات أهمية لكونها من المحطات القوية في طريق الارتقاء بمستوى لاعبينا إلى مستويات أفضل، ولذلك فإنه يرى أن الفائدة ستكون كبيرة لعناصرنا الشابة التي تسعى إلى اكتساب الخبرات والمهارات وتعزيز القدرات، عبر التنافس مع مدارس متنوعة بداية من الأدوار الأولى ووصولاً للمراحل النهائية، إضافة إلى الطموح المشروع بالفوز والحصول على الأوسمة الملونة".